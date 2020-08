Siviglia-Roma, le probabili formazioni: Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko (Di giovedì 6 agosto 2020) Siviglia-Roma, le probabili formazioni – Le ultime partite di campionato sono state incoraggianti, adesso l’obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile in Europa League: riprende il percorso della Roma, i giallorossi chiamati da un turno molto difficile, quello contro il Siviglia. Gli spagnoli sono una sicurezza nella competizione e possono contare su una rosa in grado di arrivare fino in fondo. La Roma ha fatto i conti con la cessione del club, proprio oggi è stato ufficializzato il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin. Tornando alla partita idee chiare per l’allenatore Fonseca. In difesa fiducia in Ibanez, sull’esterno spazio a Bruno Peres, centrali Cristante e Diawara. ... Leggi su calcioweb.eu

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - SkySport : Siviglia-Roma, Mkhitaryan: 'Possiamo vincere l’Europa League' - OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - MassimoCaputi : La #Roma volta pagina, resta di proprietà statunitense ma da #Pallotta passa ufficialmente #Friedkin Dopo 8 anni se… - RivistaUndici : Stasera la Roma ritrova una vecchia conoscenza come Monchi, che dopo la deludente esperienza in giallorosso è riusc… -