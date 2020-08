Siviglia – Roma, le formazioni ufficiali (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo l'Inter anche la Roma vuole ricominciare in Europa con una vittoria. Al Sanchez Pizjuan i giallorossi affronteranno un Siviglia deciso a proseguire fino in fondo alla competizione. Queste le formazioni ufficiali.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 1002853" align="alignnone" width="300" Sanchez Pizjuan (Getty Images)/captionSiviglia (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Munir.Roma (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. Siviglia – Roma, le formazioni ufficiali ITA ... Leggi su itasportpress

La Roma affronta il Siviglia in una gara di sola andata in campo neutro a Duisburg, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Da una parte i giallorossi di Fonseca sono arrivati a questo appun ...Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo prima del match contro la Roma Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato ai canali ufficiali del cl ...