Siviglia-Roma | Jesus Navas | “Gara dura | abbiamo dato tutto”

"abbiamo fatto una partita molto seria, dando tutto fin dai primi minuti. abbiamo grande entusiasmo e questo è positivo, siamo davvero felici e ora dobbiamo andare avanti così. Quella di oggi contro la Roma era una gara molto dura". Lo ha detto ai canali ufficiali del club il capitano del Siviglia, Jesus Navas, in merito al passaggio del turno contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League. Gli spagnoli sono andati a segno con Reguilon e En-Nasyri.

Buon lavoro, mister Friedkin. Con la spietata chiarezza del calcio europeo, il Siviglia ha mostrato al nuovo proprietario quanto sarà lunga la strada per riportare la Roma a un livello importante. Com ...(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Mi ha deluso tutto, non siamo mai stati in partita, ci hanno mangiato in tutto: velocità, tecnica e preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Ci hanno pressato, ...