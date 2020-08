Siviglia-Roma, giallorossi con la testa all’Europa League dopo l’accordo sul cambio di proprietà. Orario e dove vederla (Di giovedì 6 agosto 2020) Mentre a Roma il tema che tiene banco è l’imminente passaggio di proprietà del club dalle mani di James Pallota al Gruppo Friedkin, la testa dei ragazzi di Paulo Fonseca è tutta concentrata sull’ottavo di Europa League con il Siviglia. Fischio d’inizio alle 18.55 nel campo neutro della Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg. L’allenatore portoghese, dopo aver messo in ghiacciaia l’obiettivo europeo per la prossima stagione ed essere ricorso a un corposo turnover nell’ultima giornata di campionato vinta 3 a 1 contro la Juventus, si affida al 3-4-2-1 e alla maggior parte dei suoi titolari. In difesa Ibanez potrebbe avere la meglio su Fazio, andando a formare la linea a tre con Mancini e Kolarov, con Bruno Peres e Spinazzola a tutta fascia. In mezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano

