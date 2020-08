Siviglia, Lopetegui: «Roma fantastica, ma abbiamo meritato» (Di giovedì 6 agosto 2020) Julen Lopetegui ha commentato il passaggio del turno in Europa League contro la Roma: le parole dell’allenatore del Siviglia Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del passaggio del turno in Europa League contro la Roma. VITTORIA – «abbiamo giocato contro una squadra fantastica e giocatori fantastici. Hanno un ottimo allenatore come Fonseca ma abbiamo meritato di vincere perché abbiamo fatto un’ottima prestazione. abbiamo giocato veramente bene, creando tante occasioni, segnando senza soffrire. Siamo felici perché abbiamo giocato un’ottima partita. Adesso ci siamo guadagnati il prossimo ... Leggi su calcionews24

VoceGiallorossa : ??? Siviglia, Lopetegui: 'Abbiamo giocato veramente bene, vittoria meritata' #ASRoma #SivigliaRoma - Mediagol : #Siviglia-#Roma, #Lopetegui: “Vittoria meritata contro una squadra fantastica” - Mediagol : Siviglia-#Roma, Lopetegui: 'Vittoria meritata contro una squadra fantastica' - siamo_la_Roma : ??? Le parole di #Lopetegui ?? Il tecnico del #Siviglia soddisfatto dopo la vittoria sulla #ASRoma ?? 'Abbiamo crea… - zazoomblog : Siviglia-Roma Lopetegui: “Abbiamo meritato di vincere con una squadra fantastica” - #Siviglia-Roma #Lopetegui: #“A… -