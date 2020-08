Siren 4 non ci sarà, la serie fantasy cancellata dopo tre stagioni: l’addio della protagonista Eline Powell (Di giovedì 6 agosto 2020) La saga delle Sirene di Freeform è terminata alla terza stagione e non ci sarà l'attesa Siren 4: nonostante la serie avesse il suo zoccolo duro di seguaci, la rete americana ha deciso di cancellarla dopo tre capitoli. Siren 4 non entrerà in produzione: la serie creata da Eric Wald e Dean White è da considerarsi terminata con la terza stagione, in quanto la rete ha deciso di non proseguire oltre con questo fantasy ambientato nella città costiera di Bristol Cove, un'antica dimora di Sirene secondo la leggenda. La notizia, diffusa da Deadline, arriva più di due mesi dopo il finale della stagione 3, in onda negli Stati Uniti lo scorso 28 maggio. La decisione di non produrre ... Leggi su optimagazine

