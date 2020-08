Silvia Provvedi ritrova la serenità. Dolce vacanza con la figlia Nicole (Di giovedì 6 agosto 2020) Da quando è nata la piccola Nicole, Silvia Provvedi ha dovuto affrontare un periodo molto difficile. Eventi importanti, infatti, hanno sconvolto la sua vita proprio a pochi giorni dal parto. Adesso, però, la neo-mamma sembra aver ritrovato un pizzico di serenità e si è concessa alcuni momenti di riposo con sua figlia. A farle compagnia, immancabile come sempre, la sorella gemella Giulia, con la quale forma il duo Le Donatella. La nascita di un figlio è sempre fonte di grande gioia. Lo sa bene Silvia, che a giugno ha dato alla luce Nicole. La piccola è frutto del suo amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano che, poco dopo la nascita della sua prima figlia, si è trovato alle prese con delle ... Leggi su dilei

GossipItalia3 : Le Donatella Instagram, Silvia Provvedi con la piccola Nicole: «Primo bagnetto per Niki» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Provvedi

DiLei Vip

E' tempo di vacanze anche per Silvia Provvedi. Destinazione Milano Marittima, la cantante e gemellina del duo 'Le Donatella' sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla figlia Nicole e alla ...Cinque ambiti territoriali, uno per provincia, e l’obbligo per Roma Capitale di una nuova discarica se quella in allestimento a Monte Carnevale non riuscirà ad accogliere tutti i rifiuti della città.