Sicilia: sabato riaprono aree archeologiche Himera e Monte Jato (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – Torneranno visitabili da sabato 8 agosto le aree archeologiche di Himera e Monte Jato. In particolare, per quanto riguarda il Sito di Himera sarà possibile visitare l’area archeologica del quartiere est e l’area del tempio della Vittoria, con annesso Museo Pirro Marconi. Per il sito di Monte Jato, verranno riaperti l’area archeologica e l’antiquarium di Case D’Alia. Riprende così l’attività aperta al pubblico nei siti archeologici del palermitano, rimasti a lungo chiusi dopo la lunga pausa Covid. “La riapertura delle aree archeologiche di Himera e del Monte ... Leggi su calcioweb.eu

Teatro Greco di Siracusa, 4 donne della mitologia greca interpretate da Laura Morante

Fedra, Antigone, Clitennestra e Lena, con Laura Morante, è il quinto appuntamento di Inda 2020 Per voci sole. L’attrice toscana debutterà al Teatro Greco di Siracusa sabato 8 agosto, accompagnata dall ...

Fedra, Antigone, Clitennestra e Lena, con Laura Morante, è il quinto appuntamento di Inda 2020 Per voci sole. L'attrice toscana debutterà al Teatro Greco di Siracusa sabato 8 agosto, accompagnata dall ...