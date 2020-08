Sicilia, nuova legge urbanistica dopo 40 anni d’attesa (Di giovedì 6 agosto 2020) Il parlamento Siciliano approva il disegno di legge sul "Governo del territorio". E così, per dirla con Nello Musumeci, dopo oltre quarant'anni, la Regione Sicilia si dota di una legge che "ridisegna e semplifica i criteri e le procedure di governo del territorio Siciliano". Una normativa tanto attesa, per il governatore della Sicilia, che "dà protagonismo agli Enti locali, chiamati adesso a una stagione di rigenerazione urbana, nel rispetto assoluto dell'ambiente". Il presidente della Regione Siciliana, ricorda che questa legge di riforma, "è uno degli obiettivi del mio governo e lo abbiamo realizzato, con una responsabile partecipazione dell`Ars".Tra i principi ispiratori e gli obiettivi del ddl, ... Leggi su ilfogliettone

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Certificato verde, rigenerazione urbana e riduzione del consumo del suolo: "sono alcuni dei capisaldi entrati nella nuova riforma urbanistica grazie al Movimento 5 stelle ...

Sicilia, Musumeci: nuova legge urbanistica dopo 40 anni d'attesa

Roma, 6 ago. (askanews) - "Dopo oltre quarant'anni, la Regione Sicilia si dota di una legge che ridisegna e semplifica i criteri e le procedure di governo del territorio siciliano. Una normativa tanto ...

