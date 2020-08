Sicilia: Musumeci, ‘legge urbanistica molto attesa, dà protagonismo a enti locali’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – “Dopo oltre 40 anni, la Regione si dota di una legge che ridisegna e semplifica i criteri e le procedure di governo del territorio Siciliano. Una normativa tanto attesa, che dà protagonismo agli enti locali, chiamati adesso a una stagione di rigenerazione urbana, nel rispetto assoluto dell’ambiente. Era, questa legge di riforma, uno degli obiettivi del mio governo e lo abbiamo realizzato, con una responsabile partecipazione dell’Ars. Mi si lasci ringraziare anche l’assessore al Territorio Toto Cordaro e la presidente della Commissione Ambiente Giusy Savarino per l’ottimo lavoro svolto”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando l’approvazione in Aula del disegno ... Leggi su calcioweb.eu

