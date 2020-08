Sicilia: Musumeci incontra Schifani, ‘grazie per lavoro fatto per comunità isolana’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo Orleans il presidente emerito del Senato Renato Schifani. Nel corso del “lungo e cordiale colloquio, durato oltre un’ora, sono stati affrontati i temi relativi all’emergenza sbarchi nell’Isola, ai rapporti finanziari tra Stato e Regione e alla velocizzazione della spesa dei Fondi comunitari”.Il presidente Schifani ha ribadito “il proprio impegno a rendersi portavoce, presso il governo nazionale e la maggioranza, di interventi per il controllo del territorio dal punto di vista igienico-sanitario in merito all’emergenza migranti. L’esponente di Forza Italia ha assicurato, inoltre, di farsi promotore di iniziative legislative – attraverso la ... Leggi su calcioweb.eu

