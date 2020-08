"Siamo tristi e non vogliamo parlarne". Parla Giulia De Lellis, doccia gelata per Andrea Damante (Di giovedì 6 agosto 2020) La playstation di Andrea Damante non è rotta. E' già un buon segnale, visto che quando Giulia De Lellis scoprì il tradimento la distrusse. Ma le cose non sono più come prima. Qualcosa è cambiato. Lo dice proprio lei, rispondendo alle domande dei follower. “Siamo tutti e due un po' tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di Parlarne, vogliamo prima un po' capirci”, racconta su Instagram. Tra loro, secondo le malelingue, ci sarebbero tensioni. Frizioni. Litigi. Ma nessuna crisi incontrollabile. Insomma, la loro storia non sarebbe al capolinea. Però, al momento, non sono vicini: lei a Roma, lui Milano. Si sentono in continuazione al ... Leggi su liberoquotidiano

