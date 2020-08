“Siamo la banca, ci servono i suoi dati”, pensionato derubato per 117mila euro: la truffa (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono riusciti a truffare un pensionato facendosi consegnare i dati di accesso per il profilo online del suo conto corrente e, una volta dentro, hanno fatto partire diversi bonifici per 117mila euro diretti ai conti correnti a loro intestati. I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà, per truffa in concorso, una 59enne di Napoli, un 61enne di Crispano (NA), un 22enne di Succivo (NA), un 57enne di Napoli, un 40enne di Castel Volturno (Caserta) e un 36enne originario del Bangladesh residente a Roma. L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un pensionato del luogo, in cui dichiarava di aver ricevuto sul proprio telefono ... Leggi su anteprima24

