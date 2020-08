Siamo finiti sulla lista nera per il coronavirus della Norvegia (Di giovedì 6 agosto 2020) I norvegesi che ritornano in patria dopo un viaggio nella Confederazione dovranno fare quarantena per 10 giorni Leggi su media.tio.ch

cannedcat : RT @tonyscalari: La Mazzucato non dice cose rivoluzionarie (lo sono forse rispetto allo status quo in cui siamo finiti) ma almeno esprime u… - EneriEmrap : RT @BiondoNik: La @fleinaudi dimostra come si fa informazione, educazione civica e attivismo politico. Pubblicando i verbali del #ComitatoT… - Ticinonline : Siamo finiti sulla lista nera per il coronavirus della Norvegia - wangyuls : siamo finiti all'old wild west questa volta - Costasml : @Mat14_05 @MarcoCiarmatori @il_ring Parlando con i canarini siamo finiti col prenderci! Io avevo detto che era una… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo finiti Siamo finiti sulla lista nera per il coronavirus della Norvegia Ticinonline C'è la firma, la Roma passa a Friedkin: "Città e club iconici". Finisce l'era Pallotta

Una firma nella notte italiana chiude l'era Pallotta. La Roma passa di mano, Dan Friedkin è il nuovo numero uno del club giallorosso. Un affare da 591 milioni debito compreso, segna un nuovo inizio pe ...

Fatture mediche false per imbrogliare il fisco, 208 furbetti indagati e tre agli arresti domiciliari per associazione a delinquere

Associazione a delinquere, emissione di fatture mediche inesistenti, dichiarazioni fiscali fraudolente e truffa ai danni dello Stato. È scattata stamattina l’operazione “Ti Rimborso”: tre persone sono ...

Una firma nella notte italiana chiude l'era Pallotta. La Roma passa di mano, Dan Friedkin è il nuovo numero uno del club giallorosso. Un affare da 591 milioni debito compreso, segna un nuovo inizio pe ...Associazione a delinquere, emissione di fatture mediche inesistenti, dichiarazioni fiscali fraudolente e truffa ai danni dello Stato. È scattata stamattina l’operazione “Ti Rimborso”: tre persone sono ...