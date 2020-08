Si sveglia dal coma dopo tre mesi e scopre di essere l’unico sopravvissuto della sua famiglia al Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) Si è risvegliato dopo tre mesi di coma in cui ha lottato contro il covonavirus e ha scoperto di essere l’unico sopravvissuto della sua famiglia al virus. È la storia di Scott Miller, 43enne di Edimburgo, che ha avuto un brusco contatto con la realtà dopo il lungo periodo trascorso in terapia intensiva: la madre e il suo compagno erano morti proprio a causa del Covid-19. “Quando io ero in terapia intensiva lottando per la vita, mia madre era in un reparto al piano di sotto e se ne stava andando”, ha raccontato Miller alla Bbc. La madre Norma, 76 anni, è morta per Covid nello stesso ospedale in cui era ricoverato lui: il 21 marzo scorso era caduta in casa e ... Leggi su ilfattoquotidiano

