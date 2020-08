Si chiude l'era Pallotta, la Roma passa al gruppo Friedkin (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV"), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il "Club"), ha annunciato poco fa in una nota la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. ("Friedkin") ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione. Friedkin assumerà alcune passività relative al Club (l'"Operazione"). "L'Operazione - si legge - sarà effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell'intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club pari all'86,6% del capitale sociale del Club, di cui ... Leggi su agi

