Serie D, ripescata la Sammaurese. Accolto ricorso di 8 club tra cui Acr Messina e Brindisi (Di giovedì 6 agosto 2020) La LND ha comunicato l'esito del consiglio direttivo concluso poco fa. Ecco il testo: Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi oggi a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni ai campionati nazionali di Serie D, Serie C femminile e della Divisione Calcio a 5. Per quanto riguarda quest’ultima, sarà la stessa Divisione a stabilire gli eventuali ripescaggi necessari al completamento degli organici.In apertura dei lavori, il responsabile medico della LND, il prof. Carlo Tranquilli, ha relazionato il consiglio sulla questione del protocollo sanitarioadeguato al calcio dilettantistico e necessario per lo svolgimento delle attività di preparazione come di tornei e campionati. Lo stesso Tranquilli ha comunicato la presentazione di una bozza da parte della LND alla Commissione Medica ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Serie D, ripescata la Sammaurese. Accolto ricorso di 8 club tra cui Acr Messina e Brindisi - - AdrienBauer : RT @BoscoGiorgio98: Ufficiale - Cento ripescata, parteciperà alla prossima Serie A2. - BasketUniverso : La Serie A2 2020/21 sarà a 27 squadre. Ripescata solo Cento - bolognabasket : Caserta esclusa dalla serie A2, Cento ripescata - BoscoGiorgio98 : Ufficiale - Cento ripescata, parteciperà alla prossima Serie A2. -