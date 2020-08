Serie C, iscrizione campionato: la prossima settimana l’ok della Covisoc (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha esaminato le domande di ammissione al campionato di Lega Pro 2020-2021, che inizierà il 27 settembre, che sono state presentate da 52 club dei 55 aventi diritto. Le 52 domande presentano documentazione completa. Le società che non hanno presentato domanda di iscrizione sono 3: Campodarsego, Robur Siena e Sicula Leonzio. Entro il 13 agosto, la Covisoc si esprimerà sulle domande, fornendo parere negativo o positivo. Il 20 agosto arriverà la ratifica del Consiglio Federale che procederà anche ad integrare gli organici. Il posto del Campodarsego dovrebbe andare alla seconda del suo girone (il Legnago), mentre i due posti liberi saranno occupati dalle riammesse: in pole Giana Erminio e Ravenna. Eventuali slot che dovrebbero liberarsi in ... Leggi su itasportpress

