Serie C, Catania e Palermo si iscrivono. La Sicula abbandona la terza serie (Di giovedì 6 agosto 2020) . Etnei e rosanero in regola con l'iscrizione La Sicula Leonzio non si iscriverà alla prossima serie C. Ci saranno invece Palermo e Catania, regolarmente iscritte al prossimo campionato 2020-2021. Il gruppo S.I.G.I. ha versato tutte le quote richieste, ora bisognerà attendere il parere della parere della Co.vi.soc. Anche il Palermo ha regolarmente presentato i vari documenti, mentre la Sicula Leonzio ha deciso di non presentare regolare domanda entro il termine previsto da regolamento.

