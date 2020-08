Senato, accolto il ricorso di Claudio Lotito: il presidente dalla Lazio a Palazzo Madama? (Di giovedì 6 agosto 2020) Senato, accolto il ricorso di Claudio Lotito Il presidente della Lazio Claudio Lotito potrebbe entrare in Senato. Nella tarda serata di ieri, 5 agosto 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha approvato, a maggioranza, la proposta del relatore di Forza Italia, Adriano Paroli, di accogliere il ricorso di Claudio Lotito, presentato all’indomani delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, dove il numero uno biancoceleste si era candidato. Lotito aveva sostenuto di essere stato penalizzato nelle operazioni di calcolo dei voti, ritenendosi inoltre danneggiato nel computo della assegnazione dei seggi, nei ... Leggi su tpi

