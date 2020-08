“Sei mai stata sulla luna?” trama, cast e curiosità: tutto sul film diretto da Paolo Genovese (Di giovedì 6 agosto 2020) Questa sera, 6 Agosto 2020, andrà in onda su Rai 1 Sei mai stata sulla luna?, una commedia romantica del 2015 diretta da Paolo Genovese. La storia del film è ambientata in Puglia e racconta la vita di Guia, una trentenne italo-spagnola che eredita da sua nonna una masseria. La ragazza, abituata a viaggiare per lavoro tra Milano e Parigi, si ritroverà catapultata in una realtà totalmente diversa dalla sua che le regalerà nuove emozioni. Dunque un’avventura imperdibile da vivere insieme alla propria famiglia. Scopriamo ora insieme la trama completa del film, i vari interpreti e tantissime altre curiosità. Leggi anche –> Programmi autunno 2020 Mediaset, da Temptation Island al GF Vip: ecco quando ... Leggi su urbanpost

