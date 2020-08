Sei mai stata sulla luna? Trama, cast e anticipazioni films stasera in tv (Di giovedì 6 agosto 2020) Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi travolgere dall’allegria di Sei mai stata sulla luna? La pellicola del 2015, in onda stasera 6 agosto 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stata diretta e in parte scritta da Paolo Genovese, regista, sceneggiatore e scrittore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come La banda dei Babbi Natale, Immaturi, La famiglia perfetta, Tutta colpa di Freud e The place.Segui Termometro Politico su Google News Lo spassoso lungometraggio, vincitore di un Nastro d’argento, ha potuto contare sulla fotografia di Fabrizio Lucci, il montaggio di Consuelo Catucci mentre le musiche sono state affidate a Maurizio Filardo e Francesco De Gregori. La commedia inoltre ha ottenuto una candidatura ... Leggi su termometropolitico

