Sei mai stata sulla luna film stasera in tv 6 agosto: cast, trama, streaming (Di giovedì 6 agosto 2020) Sei mai stata sulla luna è il film stasera in tv giovedì 6 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sei mai stata sulla luna film stasera in tv: cast LA regia è di Paolo Genovese. Il cast è composto da Raoul Bova, Neri Marcorè, Sabrina Impacciatore, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Dino Abbrescia, Paolo Sassanelli, Giulia Michelini, Pietro Sermonti, Rolando Ravello, Nino Frassica, Liz Solari. Sei mai stata sulla ... Leggi su cubemagazine

