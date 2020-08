Seat Music Awards 2020: la musica si riaccende il 2 e il 5 settembre all’Arena di Verona (Di giovedì 6 agosto 2020) In un anno così difficile per il mondo intero, la musica reagisce e prova a farsi sentire attraverso un evento che sarà il primo grande show live dallo scoppio della pandemia. Si tratta della con la quattordicesima edizione dei Music Awards, denominati per la seconda volta Seat Music Awards, che andranno in scena il 2 e il 5 settembre all’Arena di Verona con il pubblico presente. Quest’edizione sarà, però, molto particolare rispetto alle precedenti: per la prima volta gli artisti saliranno sul palco non per essere premiati, ma per dedicare simbolicamente la propria presenza e le proprie esibizioni ai lavoratori dello spettacolo più colpiti dall’emergenza. I Premi della Musica diventano, così, i Premi Dalla Musica, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. Leggi su vanityfair

