Se condividi questa foto sapendo che è un fake, sei doppiamente stupido (Di giovedì 6 agosto 2020) C’è una foto, che gira ormai da diversi anni, che raffigura un uomo mentre urina in una metropolitana. Anche a un occhio poco attento dovrebbe essere immediatamente chiaro che la foto non è stata scattata in Italia. Già nel 2016, il sito Bufale.net aveva analizzato la foto, che già allora circolava alla grande nei social spacciata per un episodio avvenuto in Italia ad opera di un migrante, quando con buona probabilità è stata scattata nella metropolitana di New York, comunque non in Italia. Oggi torniamo a parlarne in virtù del fatto che pare che questa immagine stia vivendo una sorta di “seconda giovinezza”. Continua ad essere condivisa e commentata in modo ossessivo e compulsivo con annessi insulti rivolti agli immigrati. La cosa che lascia a bocca ... Leggi su giornalettismo

con i quali condividiamo un buon programma per far ripartire l’Italia". Il centrodestra è la maggioranza naturale degli italiani: lo confermeranno le prossime elezioni regionali e amministrative.

Terracina, i figli di Berlinguer: «Intitolare una piazza comune a lui e Almirante azzera la memoria»

«Non condividiamo la scelta di intitolare una piazza del Comune di Terracina a Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante». Lo scrivono in una nota i figli dello storico leader del Pci, Bianca, Maria, Marc ...

