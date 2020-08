Scuola, via libera a Protocollo sicurezza (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Firmato il Protocollo per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico. A siglarlo sono stati questa mattina il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali della ScuolaDall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi, il Protocollo offre regole chiare alle istituzioni scolastiche ed è un punto di riferimento anche per studentesse, studenti e famiglie.“Al Ministero abbiamo appena dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al ... Leggi su calcioweb.eu

davidealgebris : I banchi a scuola si possono spostare a mano come si è sempre fatto. Non servono le rotelle sotto i banchi. Invece… - Tg3web : Arriva il via libera all'aumento degli organici nella scuola: 50mila posti in più e priorità alla primaria. Intanto… - MinisteroDifesa : Scuola di Volo Internazionale a Decimomannu. Il Ministro @guerini_lorenzo: importanti investimenti in Sardegna. Mag… - tulisso : Scuola, via libera all'aumento degli organici: oltre 50mila posti in più - zazoomblog : Scuola via libera a Protocollo sicurezza - #Scuola #libera #Protocollo #sicurezza -