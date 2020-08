Scuola, studenti accompagnati da un solo genitore: nuove chiusure in base ai casi di Coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) nuove regole in vista della ripresa della Scuola in presenza da settembre . Previsto l'accompagnamento di una sola persona per studente, inoltre verrà istituita un'apposita segnaletica per differenziare... Leggi su feedpress.me

virginiaraggi : Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolasti… - GiuseppeConteIT : Lunedì a Cerignola ho conosciuto studenti pieni di entusiasmo. A scuola e nel bene confiscato alla mafia 'Terra Aut… - FedericoDinca : La ministra @AzzolinaLucia ha firmato coi sindacati il protocollo scuola per far rientrare in classe i nostri stude… - Frances71841596 : RT @FedericoDinca: La ministra @AzzolinaLucia ha firmato coi sindacati il protocollo scuola per far rientrare in classe i nostri studenti d… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Scuole, studenti accompagnati da un solo genitore: nuove chiusure in base ai casi di Coronavirus -