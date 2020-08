Scuola, sono oltre 750mila le domande per la supplenza. E per consegnarle c’è ancora tempo (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto) La ripresa della Scuola in presenza a settembre, si sa, dipende anche dalla disponibilità e dal numero di personale tecnico e didattico. Dopo aver incontrato nella mattinata di ieri i rappresentanti delle regioni la ministra Lucia Azzolina ha firmato un’ordinanza per l’aumento dell’organico di 50mila unità. In serata invece è arrivata una nuova notizia sul lato dell’offerta: sono ben 769.266 le domande per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. Altre 136mila domande in attesa di invio Stando a quanto riferisce l’Ansa di tutte le domande conteggiate, 633.007 sono già chiuse e inviate. A circa 24 ore dalla scadenza – fissata per le 23.59 ... Leggi su open.online

