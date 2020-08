Scuola, per il 65% delle mamme didattica a distanza e lavoro inconciliabili (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 ago. (Adnkronos) – Il 65% delle mamme lavoratrici non ritiene conciliabile didattica a distanza e lavoro. Tra queste, il 30% prenderebbe in considerazione di lasciare il lavoro per seguire i figli, se il ricorso alla Dad dovesse continuare anche a settembre. è quanto emerge da uno studio dell’Università di Milano-Bicocca condotto a livello nazionale su 7mila genitori di circa 10mila bambini e ragazzi di Scuola primaria e secondaria.I ricercatori del dipartimento di Scienze umane per la formazione – formato da Giulia Pastori (coordinamento scientifico), Andrea Mangiatordi, Valentina Pagani e Alessandro Pepe – hanno approfondito come sono stati vissuti questi mesi di Scuola ‘in casa’ dai ... Leggi su calcioweb.eu

