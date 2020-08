Scuola, ministro Azzolina: assumeremo oltre 84mila insegnanti (Di giovedì 6 agosto 2020) 'assumeremo 84.808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11mila Ata. Una bella notizia per la Scuola'. Lo ha annunciato il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Azzolina: 'Assumeremo oltre 84mila insegnanti a tempo indeterminato. Ho avuto l'ok dal ministro #Gualtieri'… - DaniloToninelli : Sulla scuola attacchi continui da tutti i fronti. Forse qualcuno vuole poltrona ministro istruzione? Sarà per quest… - LaStampa : Scuola, Azzolina: “Assumeremo oltre 84 mila insegnanti, ho avuto l’ok dal ministro Gualtieri” - PetrazzuoloF : RT @Andreaang12: Verranno Assunti a tempo indeterminato 84.808 INSEGNANTI e 11.000 ATA (Personale amministrativo tecnico ed ausiliario) 50.… - franco_sala : RT @vfeltri: Azzolini ministro della distruzione salverà la scuola dalla educazione -

Roma, 6 agosto 2020 - E' stato firmato questa mattina il Protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico a settembre. A porre le firme le due parti in causa: il ministero dell'Istruzione e le or ...Oltre 76mila domande di partecipazione per il concorso ordinario di infanzia e primaria, più di 430mila per la secondaria di I e II grado. Sono i dati che emergono dalla rilevazione condotta dal Minis ...