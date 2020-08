Scuola, la promessa di Azzolina: “Assumeremo 85mila nuovi insengnanti” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Assumiamo 84.808 nuovi insegnanti a tempo indeterminato, me lo ha comunicato il ministro Gualtieri un’ora fa”. Cosi’ il ministro dell’Istruzione Laura Azzolina ha annunciato in tv, a La7, le novita’ piu’ attese sul futuro della Scuola, uno dei settori chiave del Paese alla prese con gli effetti della pandemia. nuovi insegnanti a cui si aggiungeranno anche 11mila amministrativi, per la maggior parte bidelli, per rafforzare l’organigramma di molti istituti scolastici del Paese. LEGGI ANCHE > “Cosi’ la Scuola non potra’ mai ricomciare a settembre” Graduatorie e vecchi concorsi per trovare i nuovi insegnanti La ministra ha aggiunto che i nuovi concorsi partiranno entro i primi di ottobre, ... Leggi su giornalettismo

Roma, 6 agosto 2020 - E' stato firmato questa mattina il Protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico a settembre. A porre le firme le due parti in causa: il ministero dell'Istruzione e le or ...

"Al ministero abbiamo appena dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di ...

Roma, 6 agosto 2020 - E' stato firmato questa mattina il Protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico a settembre. A porre le firme le due parti in causa: il ministero dell'Istruzione e le or ...