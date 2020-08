Scuola, Azzolina: “Assumeremo a tempo indeterminato oltre 84mila insegnanti precari e 11mila Ata” (Di giovedì 6 agosto 2020) “La bella notizia è arrivata. Il compito del governo è assumere i precari e ci siamo riusciti”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina annuncia durante In Onda su La7 di avere ricevuto il via libera dal titolare dell’Economia Roberto Gualtieri per l’assunzione di “84.808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11 mila Ata”, ha aggiunto. Parlando poi della Scuola materna, per la quale sono state approvate le linee guida, ha ribadito l’impossibilità del distanziamento tra i bimbi tra 3 e 6 anni. La ministra poi ha commentato le polemiche sollevate anche dal leader della Lega Matteo Salvini, in merito al via libera del ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano

marcotravaglio : LA BANDA DEL BANDO - Addio scuola. “I sindacati alla Azzolina: ‘La scuola non riaprirà’” (il Giornale, 18.7). Matta… - CarloCalenda : Aspetta però: più a destra di Gori? Più a sinistra di Minniti? Più al centro di Bonaccini e più in altro rispetto a… - davidealgebris : Ma i M5 Scemi li fanno con lo stampino? Perché va bene il Nunero due di Di Maio. Era ovvio fosse ciula. Adesso per… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Azzolina: 'Assumeremo oltre 84mila insegnanti a tempo indeterminato. Ho avuto l'ok dal ministro #Gualtieri' #Scuola #AN… - AndreaLisi15 : RT @valy_s: A #inondala7 c’è la min. #Azzolina che spiega che se un bimbo a scuola ha la febbre,viene chiamata la famiglia ma poi è PRESO I… -