Scandalo in Francia: allenatori violentavano pattinatrici, anche di 13 anni (Di giovedì 6 agosto 2020) Pattinaggio: giovani atlete violentate dai loro allenatori, 21 indagati. Le sportive erano quasi tutte minorenni, anche di 13 anni. Avevano 16, 15, anche 13 anni, e un sogno comune: diventare campionesse di pattinaggio artistico. Un sogno con un prezzo troppo alto da pagare: i loro allenatori le violentavano. La notte, negli alberghi, dopo le gare. Ma anche di giorno, alla fine degli allenamenti, negli spogliatoi. Una vergogna che è uscita alla scoperta dopo 30 anni di abusi. Lo scorso gennaio l’ex campionessa Sara Abitbol aveva osato parlare per prima, con un libro, perché per il tribunale era troppo tardi. Un si long silence (Un lungo silenzio), nel libro l’atleta aveva denunciato il ... Leggi su chenews

