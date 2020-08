Scandalo ad Amici, Maria De Filippi ha svelato il tradimento: li ha fatti lasciare (Di giovedì 6 agosto 2020) Scandalo ad Amici, Maria De Filippi ha svelato il tradimento di una delle coppie del suo talent show. Ma di chi si tratta e cosa è successo? Fonte foto: Instagram @MariadeFilippiiofMaria De Filippi è stata la prima a rendersi conto di un triangolo d’amore nel suo talent show, Amici. Era il 2012 e come rivelato dalla conduttrice al settimanale Gente, si rese conto che Stefano De Martino, al tempo fidanzato con Emma, aveva perso la testa per Belen Rodriguez. Il ballerino non ebbe il coraggio di rivelarlo alla sua fidanzata e per questo la De Filippi decise di prendere in mano la situazione e rivelare alla donna che il suo fidanzata ... Leggi su chenews

RiccardoDeias : @LucaMarini70 @michele_geraci @GiuseppeConteIT @pdnetwork @nzingaretti @Deputatipd @Mov5Stelle @M5S_Camera… - nozze89 : RT @BerliccheTw: @sentinpiedi Devono sostenere i loro amici coinvolti nello scandalo. Clinton è solo disordinato. Fa quasi simpatia, no? - mm1064 : RT @BerliccheTw: @sentinpiedi Devono sostenere i loro amici coinvolti nello scandalo. Clinton è solo disordinato. Fa quasi simpatia, no? - Paolomalta : RT @BerliccheTw: @sentinpiedi Devono sostenere i loro amici coinvolti nello scandalo. Clinton è solo disordinato. Fa quasi simpatia, no? - BerliccheTw : @sentinpiedi Devono sostenere i loro amici coinvolti nello scandalo. Clinton è solo disordinato. Fa quasi simpatia, no? -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Amici Scandalo ad Amici, Maria De Filippi ha svelato il tradimento: li ha fatti... CheNews.it Maria De Filippi spiazza: "Dissi io a Emma Marrone che Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez"

Maria De Filippi racconta di aver scoperto che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si erano innamorati ad Amici e di aver detto tutto a Emma Marrone. A distanza di diversi anni dall’edizione di Amici ...

Coppie famose. Woody Allen e Diane Keaton: quando l’amicizia è più importante dell’amore

Innamorati, complici, amici per la pelle. Il sentimento che lega da 50 anni Woody Allen e Diane Keaton è qualcosa di terribilmente nevrotico, ovviamente, ma anche di dolcemente semplice. Prima fidanza ...

Maria De Filippi racconta di aver scoperto che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si erano innamorati ad Amici e di aver detto tutto a Emma Marrone. A distanza di diversi anni dall’edizione di Amici ...Innamorati, complici, amici per la pelle. Il sentimento che lega da 50 anni Woody Allen e Diane Keaton è qualcosa di terribilmente nevrotico, ovviamente, ma anche di dolcemente semplice. Prima fidanza ...