Sarri: «Pensare che la mia permanenza dipenda da domani significa dare dei dilettanti alla nostra dirigenza» (Di giovedì 6 agosto 2020) È vigilia di Champions per la Juventus di Maurizio Sarri che domani affronterà il Lione per proseguire il suo cammino con i quarti. Il tecnico ha parlato della sfida in conferenza questo pomeriggio Cosa ci vuole per passare il turno? “Una grande prestazione. Il Lione si è evoluta a livello difensivo, ha grande solidità da quanto si è messa a tre. E’ una partita difficile da affrontare con calma e lucidità”. Higuain e Pjanic? “Higuain mi sembra in crescita. Pjanic era un po’ stanco mentalmente e fisicamente a un certo punto, negli ultimi tempi l’ho visto in crescita”. Lei in autunno ha chiesto alla squadra leggerezza, lo chiederà ancora? “domani lucidità, che è leggermente diverso”. Ha parlato con ... Leggi su ilnapolista

