Sardegna, le coste sono sotto attacco. Ma nel nome del ‘lavoro’ non ci si vende anche la madre (Di giovedì 6 agosto 2020) di Elena Mascia Immaginate di amare, di un amore profondo, quasi innato. Di conoscere a memoria i contorni, le sfumature, le qualità e i difetti di chi muove questo sentimento. Immaginate di dovervene distaccare, ma di continuare a sentirne comunque e ovunque i profumi e gli odori. E poi, visitate la Sardegna, quella autentica, che vi mostra il suo lato “così com’è” e non come gli altri vorrebbero che fosse. Sarete percorsi da emozioni ancestrali, sarete ricondotti a un antico vivere che sa di verità. E adesso, pensate di vederla disillusa, depredata, agghindata a festa di gioielli che lei non vuole, perché abituata a portare in seno i doni della natura non replicabili. Pensate di dover assistere a tutto questo, inermi, pieni di rabbia e di incredulità per come si possa pensare che un resort a 4 stelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

