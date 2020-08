Sanità privata: presidio sotto la Prefettura a Salerno il prossimo 24 agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSi terrà il prossimo 24 agosto il primo dei presidi di protesta organizzati dalle sigle sindacali che rappresentano i lavoratori delle strutture della sanità privata, da oggi, anche in provincia di Salerno, in mobilitazione dopo il mancato rinnovo del contratto. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il concentramento sotto gli uffici della Prefettura di Salerno. Ma a questa prima manifestazione, Cgil, Cisl e Uil fanno già sapere che seguiranno altre iniziative di protesta il 31 agosto con presidi e assemblee presso tutte le sedi delle strutture AIOP e ARIS. L’agitazione scatuisce dal mancato rinnovo del contratto. Il 30 luglio doveva esserci, come da impegni sottoscritti ... Leggi su anteprima24

serracchiani : Oggi abbiamo partecipato alla manifestazione dei lavoratori della sanità privata, organizzata da CGIL, CISL e UIL e… - nzingaretti : Sanità privata: grave la rottura delle trattative tra le parti sociali, soprattutto in questa fase. Ora è necessari… - CGILParma : RT @FPCGILER: Oggi abbiamo occupato simbolicamente Maria Cecilia Hospital a Cotignola, se non verrà sottoscritto il contratto della Sanità… - massimobrangi : RT @FpCgilNazionale: Oggi siamo stati a Roma, a Montecitorio, insieme alle lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, per rivendicare… - massimobrangi : RT @FpCgilNazionale: (1/3) 'Siamo in piazza con 2 parole chiave. La prima è per le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata: CONTRAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità privata Srm: dal Terzo settore il 5% del Pil italiano Il Sole 24 ORE