Sanità: premio fino a 1500 euro per chi ha lavorato durante l’emergenza Covid-19 (Di giovedì 6 agosto 2020) Saranno circa 4.000 dipendenti, fra medici, infermieri e operatori sanitari, pari al 25% del personale del Servizio sanitario regionale a percepire il premio per aver prestato la propria attività durante l’emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Bonus che si traduce in 1.500 euro per il personale che ha prestato la propria attività per 25 o più giorni nei mesi di marzo, aprile e maggio scorsi che scendono a 1.250 euro fra i 20 e i 24 giorni, a 1.000 euro tra 15 e 19 giorni, a 750 euro tra 10 e 14 giorni fino a 500 euro tra 5 e 9 giorni. Per i medici il premio viene stabilito su tre fasce (alta 1.500 euro, media 1.100 e bassa 700 euro). Lo hanno ... Leggi su udine20

