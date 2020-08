Sanchez-Inter, al Manchester esultano: “Finalmente ce ne siamo sbarazzati” (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Inter ha comunicato ufficialmente di aver acquistato l’attaccante Alexis Sanchez, si tratta di una conferma importante per l’allenatore Antonio Conte. Festa in casa nerazzurra, ma anche per il… Manchester United. L’ex calciatore dei Red Devils Paul Scholes ha rilasciato parole durissime contro il cileno. “Finalmente ci siamo sbarazzati di lui, la campagna acquisti dopo Ferguson è stata terrificante e il cileno ne ha fatto parte. Alexis all’Arsenal sembrava un ottimo calciatore, anche al Barcellona, ma per qualche motivo a Manchester non ha funzionato. Spero che il club non commetta altri errori come Sanchez nei prossimi anni”, le dichiarazioni a BT Sport.L'articolo Sanchez-Inter, al ... Leggi su calcioweb.eu

