Sanchez all’Inter | Scholes pazzo di gioia | “Lo United se ne è sbarazzato!”

L'Inter mette a segno il primo grande colpo. I nerazzurri acquistano a titolo definitivo Alexis Sanchez: il cileno arricchirà l'attacco del club milanese per i prossimi tre anni. La fiducia della squadra di Antonio Conte nei confronti del Nino Maravilla è giustificata anche dalle ottime prestazioni del giocatore, lontano anni luce dall'esperienza opaca a Manchester. Proprio nella città inglese, sponda United, si commenta la notizia dell'addio di Sanchez. E c'è chi esulta platealmente. Ne è un esempio Paul Scholes. L'ex centrocampista dei Red Devils non ha usato mezze misure per definire il flop di Alexis ai microfoni di BT Sport: "Finalmente ci siamo sbarazzati di lui, la ...

TuttoMercatoWeb : Alexis Sanchez all'Inter, l'ex United Scholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' - FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - AleGobbo87 : RT @TuttoMercatoWeb: Alexis Sanchez all'Inter, l'ex United Scholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' - MomentiCalcio : #AlexisSanchez all'#Inter, l'ex #United #PaulScholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' -

