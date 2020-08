San Paolo Bel Sito, il candidato sindaco (Pd-Cafarelli) consulente dell’ex giunta. M5S insorge (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Paolo Bel Sito (Na) – “E’ assurdo che in un’intervista il candidato primo cittadino Raffaele Barone si permetta di annunciare ruoli apicali per il suo predecessore”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. “consulente esclusivo in nome e per conto dell’amministrazione in carica, profumatamente e puntualmente remunerato per tutto l’arco di questa consiliatura con parcelle di tutto rispetto, il candidato sindaco di San Paolo Bel Sito Raffaele Barone annuncia, probabilmente in segno di personale gratitudine, che al primo cittadino uscente sarà offerto un incarico apicale”. “Sarà il capo”, si lascia scappare con un ... Leggi su anteprima24

Prato, 6 agosto 2020 - Insieme al nuovo Copernico e alla nuova scuola nel polo di San Paolo, la "scuola di legno" per il polo scolastico di San Giusto è una delle tre opere di ediliza scolastica messe ...

LA CONFESSIONE

In stato di fermo da ieri un uomo di 46 anni di Palermo, Damiano Torrente, dopo che si è presentato ai carabinieri della stazione Falde, per confessare l’omicidio di una rumena di 38 anni, Ruxandra Ve ...

