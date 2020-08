San Martino, Morgan in concerto strega i napoletani (Di giovedì 6 agosto 2020) Morgan, Bennato, Gallo, Servillo: i nomi dell'Estate a Napoli 2020 15 July 2020 Morgan si è esibito ieri sera nella suggestiva location di largo San Martino per un concerto speciale dedicato a Napoli '... Leggi su napolitoday

AgenziaOpinione : Consiglio provinciale Trento * III Commissione: « Sì unanime alla revisione della governance dei parchi Adamello-Br… - RegLiguria : [6/8-17:38] #CoronavirusLiguria ?? Ospedalizzati: ?? Asl1 = 5 ?? Asl2 = 4 ?? Asl3 Villa Scassi = 5 ?? Galliera = 2 ?? Sa… - romi_andrio : RT @jeperego: #Germania, Inaugurata una nuova fontana a forma di pene a Jossgrund, paese di 3000 anime in Assia. La fontana fallica si trov… - ZaiaMirko1 : RT @Poesiaitalia: “È il mio cuore il paese più straziato” Per #Beirut, San Martino del Carso di Giuseppe Ungaretti ?? #Poesia - Weltschmerz_xx : RT @jeperego: #Germania, Inaugurata una nuova fontana a forma di pene a Jossgrund, paese di 3000 anime in Assia. La fontana fallica si trov… -