Sampdoria, Thorsby “l’ecologista’ conquista il Ministro dell’Ambiente: il progetto ‘We play green’ anche negli stadi (Di giovedì 6 agosto 2020) Aveva mostrato la sua sensibilità verso l'ambiente in diverse occasioni, adesso Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, sembra aver quasi raggiunto il suo scopo: avvicinare il mondo del calcio alle vicende "green". Come riporta Il Secolo XIX, infatti, il calciatore è stato protagonista di un incontro con il Ministro dell'Ambiente per affrontare proprio queste tematiche spesso non considerate di primaria importanza nel mondo del pallone.Thorsby: progetto We play Green e non solocaption id="attachment 896607" align="alignnone" width="594" Thorsby (Getty Images)/captionIl calciatore danese è riuscito nel suo intento di incontrare il Ministro Sergio Costa per parlare del suo progetto We play ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Thorsby Sampdoria, Thorsby “l’ecologista’ conquista il Ministro dell’Ambiente: il progetto ‘We play green’ anche negli stadi ItaSportPress Thorsby non si ferma: vacanza al ministero dell’ambiente – FOTO

Mentre i suoi compagni di squadra si dividono tra mare e montagna, Morten Thorsby ha scelto una meta particolare per le sue vacanze estive: il ministero dell’ambiente a Roma. Il centrocampista della S ...

Ministro Costa: «Ringrazio Thorsby e la Sampdoria per il loro impegno»

Morten Thorsby ha fatto visita al ministro dell’ambiente, Sergio Costa, per un colloquio privato sulle tematiche legate alla natura. È ormai noto l’attivismo del centrocampista della Sampdoria, che da ...

