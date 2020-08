Samarate: rapina il supermercato e fugge, ma viene bloccato da un passante (Di giovedì 6 agosto 2020) Assalta il "Penny Market" di via Locarno a Samarate, ma non aveva fatto i conti con un passante che lo ha inseguito e bloccato. Il rapinatore varesino 25enne è stato così arrestato dai carabinieri. ... Leggi su ilgiorno

varesenews : Rapina il supermercato a Samarate ma viene fermato da un passante -

Ultime Notizie dalla rete : Samarate rapina

Assalta il “Penny Market” di via Locarno a Samarate, ma non aveva fatto i conti con un passante che lo ha inseguito e bloccato. Il rapinatore varesino 25enne è stato così arrestato dai carabinieri. Po ...Assalta il “Penny Market” di via Locarno a Samarate, ma non aveva fatto i conti con un passante che lo ha inseguito e bloccato. Il rapinatore varesino 25enne è stato così arrestato dai carabinieri. Po ...