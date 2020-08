Salvini sbarca in Abruzzo ma pensa di essere a Lampedusa. Nuovo blitz del Capitano ad Avezzano ma il copione è sempre lo stesso (Di giovedì 6 agosto 2020) A quasi settecento metri sul livello del mare il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra trovarsi bene, visto che ieri è tornato, per la seconda volta, ad Avezzano, dopo la prima visita del 24 giugno scorso per sostenere la candidatura a sindaco di Tiziano Genovesi. Ma, nonostante si trovasse tra gente di montagna, il leader del Carroccio non ha rinunciato al suo chiodo fisso, gli sbarchi, mettendosi a parlare di Lampedusa. stesso copione qualche ora dopo, a Chieti davanti al candidato sindaco, Fabrizio Di Stefano. Salvini in Abruzzo ha trovato poca gente ad accoglierlo in strada e in conferenza stampa, dedicata a lavoro e sicurezza, c’erano più simpatizzanti che giornalisti. “Nel frattempo sbarcano migliaia di balordi da ... Leggi su lanotiziagiornale

LegaSalvini : Lampedusa, immigrato sbarca col barboncino. #Salvini: 'Italia umiliata, siamo una barzelletta'. - CalafatoChiara : Gli italiani sono responsabili, 'è colpa di chi sbarca'. Salvini, Tg1. L'indignazione non conosce limiti. - MRZ1977 : RT @Compagno_Pert: Accettava questo principio e diceva che allora chi sbarca deve essere controllato e non può essere libero di scappare co… - Compagno_Pert : Accettava questo principio e diceva che allora chi sbarca deve essere controllato e non può essere libero di scappa… - augusto1400 : @LuciaLaVita1 @SimoneDonati76 @AlbertoBagnai Se li avesse rimpatriati Salvini le truppe antirazziste ci avrebbero i… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sbarca Salvini in Abruzzo: "Sbarcano migliaia di balordi senza precauzioni" Rete8 Scuola, Salvini su Azzolina: “Banchi a rotelle? Dannosi in zone sismiche. Regaliamone uno a questa ministra incapace e rimandiamola a casa”

“Andiamo in giro con le mascherine, stiamo a distanza, ci salutiamo col gomito e nel frattempo sbarcano da barchini e barconi migliaia di balordi, che fanno quello che vogliono dalla mattina alla sera ...

Migranti: Corneli (M5S), sulle dichiarazioni della Meloni e Marsilio

Sulmona, 6 agosto-Come tutto ciò che riguarda il tema dell’immigrazione, anche la recente notizia dell’arrivo in Abruzzo di 200 migranti è stata immediatamente strumentalizzata dalla destra romana di ...

“Andiamo in giro con le mascherine, stiamo a distanza, ci salutiamo col gomito e nel frattempo sbarcano da barchini e barconi migliaia di balordi, che fanno quello che vogliono dalla mattina alla sera ...Sulmona, 6 agosto-Come tutto ciò che riguarda il tema dell’immigrazione, anche la recente notizia dell’arrivo in Abruzzo di 200 migranti è stata immediatamente strumentalizzata dalla destra romana di ...