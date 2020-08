Salvini oggi sondaggi in calo, retroscena: “È il grande alleato di Conte”, si cambia tattica? (Di giovedì 6 agosto 2020) Non si può pensare che la Lega stia affrontando una grave crisi, gli ultimi sondaggi la danno ancora come primo partito, ma è innegabile che ci sia stato un brusco calo. Se gli Italiani venissero chiamati oggi ad esprimere la propria preferenza, Salvini risulterebbe ancora in testa, complice la ripresa della campagna martellante sul tema migranti portata avanti sui social. Messo da parte il “Recovery Fund”, ad aver fatto però perdere consensi al segretario del Carroccio certamente l’emergenza Coronavirus, su cui l’ex ministro dell’Interno ha mostrato più di un tentennamento: continue giravolte durante il periodo del lockdown per l’apertura, ma anche insofferenza per le misure anti-Covid. Tant’è che agli ultimi comizi e incontri il ... Leggi su urbanpost

