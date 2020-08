Saipem, Cao: “Ben equipaggiata per affrontare contesto sfidante” (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Saipem è “ben equipaggiata” per affrontare il contesto “molto sfidante” generato dall’emergenza sanitaria. Lo conferma l’Ad di Saipem, Stefano Cao, in un post sul profilo LinkedIn, citando la “propensione genetica ad adattarsi a contesti in continua evoluzione, a lavorare in contesti di frontiera e ideare nuove soluzioni tecnologiche e nuovi approcci”. Cao si dice anche “molto orgoglioso” di come l’azienda è riuscita ad affrontare questa crisi, “garantendo non solo gli elevati standard di salute e sicurezza richiesti dalla situazione, ma anche la continuità del business attraverso l’implementazione del lavoro da remoto per le attività di ufficio e la gestione ... Leggi su quifinanza

