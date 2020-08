SACE e Deutsche Bank al fianco di Astra Refrigeranti con Garanzia Italia (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Astra Refrigeranti ha sottoscritto con Deutsche Bank un finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, garantito da SACE nell’ambito di Garanzia Italia. Il rilascio della Garanzia è stato processato digitalmente in poche ore. Astra Refrigeranti, con sede a Novara, opera nella fornitura di scambiatori di calore e di soluzioni per contenitori in pressione. Fondata nel 1948 come semplice officina per la manutenzione di radiatori per automobili e camion, oggi Astra è attiva su tutte e tre le divisioni di prodotto del Gruppo Baglioni, leader mondiale nella produzione di recipienti a pressione in serie e su commessa con stabilimenti in ... Leggi su quifinanza

deutschebankIT : RT @SACEgroup: ?? Nuova operazione #GaranziaItalia Garantito da SACE un finanziamento di 5 mln € erogato da @deutschebankIT a favore di #Ast… - SACEgroup : ?? Nuova operazione #GaranziaItalia Garantito da SACE un finanziamento di 5 mln € erogato da @deutschebankIT a favor… -

Ultime Notizie dalla rete : SACE Deutsche SACE e Deutsche Bank al fianco di Astra Refrigeranti con Garanzia Italia Teleborsa SACE e Deutsche Bank al fianco di Astra Refrigeranti con Garanzia Italia

(Teleborsa) - Astra Refrigeranti ha sottoscritto con Deutsche Bank un finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, garantito da SACE nell’ambito di Garanzia Italia. Il rilascio della g ...

Imprese: Sace e Deutsche Bank al fianco di Astra Refrigeranti con Garanzia Italia

Roma, 06 ago 11:58 - (Agenzia Nova) - Astra Refrigeranti ha sottoscritto con Deutsche Bank un finanziamento di cinque milioni di euro, della durata di 72 mesi, garantito da Sace con il programma Garan ...

(Teleborsa) - Astra Refrigeranti ha sottoscritto con Deutsche Bank un finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, garantito da SACE nell’ambito di Garanzia Italia. Il rilascio della g ...Roma, 06 ago 11:58 - (Agenzia Nova) - Astra Refrigeranti ha sottoscritto con Deutsche Bank un finanziamento di cinque milioni di euro, della durata di 72 mesi, garantito da Sace con il programma Garan ...