Rovigo, morto l’anziano padre ferito con un paio di forbici dal figlio (Di giovedì 6 agosto 2020) morto a causa di alcune ferite al collo procurate con un paio di forbici. Così è deceduto all’ospedale di Adria (Rovigo), l’ex imprenditore Terenzio Roma, di 85 anni, originario di Ariano nel Polesine, nel Rodigino. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il figlio, 45 anni, omonimo del padre, soffre da tempo di disturbi psichiatrici e avrebbe colpito con una forbice il collo e la testa dell’anziano intorno alle 19.30 di ieri, mercoledì 5 agosto. L’aggressione sarebbe avvenuta nell’abitazione dove convivevano i due a Corbola, nel Rodigino, lì dove l’80enne aveva aperto mezzo secolo prima un’impresa specializzata nella lavorazione dei marmi per scopi funerari, la “Lapidi Roma”, chiusa poco tempo fa per i ... Leggi su ilfattoquotidiano

