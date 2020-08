Rosanna Lambertucci, il dolore per la morte della figlia l’ha resa una conduttrice speciale (Foto) (Di giovedì 6 agosto 2020) Non è la prima volta che Rosanna Lambertucci parla della morte di sua figlia, degli aborti purtroppo vissuti, di tutto il dolore e oggi a Io e Te ha toccato quei ricordi ma per raccontare altro (Foto). Un’intervista ricca di tante cose quella di Rosanna Lambertucci che ha confidato davvero molto. E’ dispiaciuta perché non c’è più spazio per lei alla Rai e non riesce a comprenderne il motivo. Sa che non è più giovanissima ma sa anche di avere ancora e tanto da dare. Le sue trasmissioni in tv oggi sarebbero ancora più apprezzate di prima perché salute, diete, benessere, forma fisica, attività fisica e altro sono argomenti molto richiesti. A confermarle che la ... Leggi su ultimenotizieflash

